Ordu'da Beton Mikserinin Devrilmesi: Sürücü Ağır Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü Tuncay A. ağır yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 19:29
Ordu'da Beton Mikserinin Devrilmesi: Sürücü Ağır Yaralandı

Ordu'da Devrilen Beton Mikseri Kazası

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Ulubey ilçesinden Altınordu istikametine seyir halindeyken Tuncay A. (48) yönetimindeki 52 NR 016 plakalı çimento yüklü beton mikseri, Dedeli Mahallesi'nde bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Çarpma ve Devrilme Anları

Beton mikseri, bariyerlere çarptıktan sonra istinat duvarına çarparak alt yola devrildi. Olayın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda, aracın kaldırılması ile ulaşımın normale döneceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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