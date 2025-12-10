Ordu’da Bir Haftada 16 bin 751 Araç Denetlendi: 2 bin 917 Sürücüye İşlem

Ordu’da Bir Haftada 16 bin 751 Araç Denetlendi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yürüttüğü denetimlerde son bir haftada yoğun bir kontrol gerçekleştirdi.

Kazalar ve yaralanmalar

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 59 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği; bu kazalarda 73 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uygulanan cezai işlemler

İl Trafik ekiplerinin denetimleri kapsamında; 67 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 77 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 46 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 82 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 453 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan, 121 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 286 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan, 89 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 sürücüye drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 751 araç kontrol edildi, 2 bin 917 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edildi ve 67 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

