Ordu'da elektrikli battaniye yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
Olay ve müdahale
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, dün gece Akçatepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede başladı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Olgun, Coşkun, Ebru ve Gönül A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı.
Soruşturma
İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli battaniye nedeniyle çıktığı belirtiliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
