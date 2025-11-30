Ordu'da Elektrikli Battaniye Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Ordu Altınordu'da elektrikli battaniyeden çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, itfaiye yangını söndürdü ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:54
Ordu'da Elektrikli Battaniye Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Ordu'da elektrikli battaniye yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Olay ve müdahale

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, dün gece Akçatepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede başladı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Olgun, Coşkun, Ebru ve Gönül A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı.

Soruşturma

İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli battaniye nedeniyle çıktığı belirtiliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

