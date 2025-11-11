Ordu'da inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 1 çocuk babası 24 yaşındaki Başar Batran, çalıştığı binada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:43
Çaybaşı İlküvez Mahallesi'nde üzücü kaza

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen kazada, dış cephe mantolama işi yaptığı öğrenilen 1 çocuk babası 24 yaşındaki Başar Batran, bina içerisinde bulunduğu sırada asansör boşluğuna düştü.

Olay, İlküvez Mahallesi Ünye Caddesi üzerinde gerçekleşti. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Başar Batran, çalıştığı binanın hemen karşısında bulunan İlküvez Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından, inşaat işçisinin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

