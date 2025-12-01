Ordu'da Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş son yolculuğuna uğurlandı
Ordu’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş (72), dün akşam kaldırıldığı özel bir hastanede vefat etti.
Tören ve cenaze
Gazi Güneş için bugün Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'ndeki Sahilköy Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabut, askeri personel tarafından musalla taşına yerleştirildi.
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Güneş, aynı mahallede toprağa verildi.
Katılımcılar
Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, askeri personel, Gazi Güneş’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
CENAZE TÖRENİ