Ordu'da Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ordu'da kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş (72), Ünye Sahilköy'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:27
Ordu'da Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ordu'da Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şaban Güneş (72), dün akşam kaldırıldığı özel bir hastanede vefat etti.

Tören ve cenaze

Gazi Güneş için bugün Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'ndeki Sahilköy Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabut, askeri personel tarafından musalla taşına yerleştirildi.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Güneş, aynı mahallede toprağa verildi.

Katılımcılar

Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, askeri personel, Gazi Güneş’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZE TÖRENİ

CENAZE TÖRENİ

CENAZENİN TAŞINMASI

