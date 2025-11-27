Ordu'da Öğretmene Bıçaklı Saldırı: 3 Gözaltı

Olayın Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bina önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi Goncagül Caddesi'nde meydana geldi.

Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Sağlam, apartman yöneticisi olduğu binanın önünde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğretmene olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kendisini ilçedeki bir özel hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili olarak M.M.D., Y.K. ve H.M.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

