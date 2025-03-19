Ordu'da Sahte Altın Düzeni Bozuldu: 1 Tutuklama

Ordu'da Piyasada Sahte Altın Yakalandı

Ordu'da sahte altın piyasaya sürmeye çalışan bir kişi, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine çalışmalara başladı.

Yakalının Detayları ve Ele Geçirilenler

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte altınları piyasaya sürmeye çalışan T.G. isimli zanlı, Ünye ilçesinde gözaltına alındı. Zanlının üst aramasında ve çantasında yapılan detaylı incelemede:

123 adet 1 gramlık sahte altın

3 adet 5 gramlık sahte altın

118 bin 500 lira

bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu olay, Ordu'da sahte altın ticaretine karşı yürütülen mücadelenin devam ettiğini kanıtlıyor.