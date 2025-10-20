Ordu'da Temel Kazısı Sırasında Toprak Kayması: 2 Bina Boşaltıldı
Olay ve hasar
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 bina hasar gördü ve tedbir amaçlı boşaltıldı.
Olay, Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta gerçekleşti. Temel kazısı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.
Müdahale ve tahliye
İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Altınordu Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Çalışmalar kapsamında, iki binada bulunan toplam 13 daire sakini tedbir amacıyla tahliye edildi.
