Ordu'da Temel Kazısı Sırasında Toprak Kayması: 2 Bina Boşaltıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması iki binada hasara yol açtı; 13 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 21:52
Olay ve hasar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 bina hasar gördü ve tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta gerçekleşti. Temel kazısı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

Müdahale ve tahliye

İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Altınordu Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Çalışmalar kapsamında, iki binada bulunan toplam 13 daire sakini tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

