Ordu'da Trafik Denetimi: Son Bir Haftada 16 bin 295 Araç Kontrolü

Ordu'da polis ekiplerinin denetimlerinde son bir haftada 16 bin 295 araç kontrol edildi; 58 yaralanmalı kaza ve 68 yaralı bildirildi, çok sayıda sürücüye ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:57
Ordu'da Trafik Denetimi: Son Bir Haftada 16 bin 295 Araç Kontrolü

Ordu'da Trafik Denetimi: Son Bir Haftada 16 bin 295 Araç Kontrolü

Ordu’da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yürüttükleri denetimler kapsamında son bir haftada 16 bin 295 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 58 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 68 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uygulanan cezai işlemler

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan denetimlerde; 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 91 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 42 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten ve 42 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler, 467 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 106 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 330 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 190 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yaptı.

Denetimlerin genel sonuçları

Ekiplerin diğer denetimleriyle birlikte toplam 16 bin 295 araç kontrol edilirken, 3 bin 248 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 38 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

ORDU’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TRAFİK KAZALARINI AZALTMAYA YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE SON BİR...

ORDU’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TRAFİK KAZALARINI AZALTMAYA YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE SON BİR HAFTADA 16 BİN 295 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Konya Beyşehir'de 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
3
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
4
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
5
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
6
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi
7
2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde