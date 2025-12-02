Ordu'da Trafik Denetimi: Son Bir Haftada 16 bin 295 Araç Kontrolü

Ordu’da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yürüttükleri denetimler kapsamında son bir haftada 16 bin 295 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 58 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 68 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uygulanan cezai işlemler

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan denetimlerde; 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 91 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 42 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten ve 42 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler, 467 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 106 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 330 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 190 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yaptı.

Denetimlerin genel sonuçları

Ekiplerin diğer denetimleriyle birlikte toplam 16 bin 295 araç kontrol edilirken, 3 bin 248 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 38 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

