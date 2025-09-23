Ordu'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Beyza Baş Yaşamını Yitirdi

Ordu'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Ordu-Ulubey kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın yaşamını yitirdi

Kaza, Ordu-Ulubey kara yolu Yemişli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

15 ABS 983 plakalı otomobili kullanan Kerem A. (19) yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza Baş (25)'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Sağlık görevlilerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Baş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası sürücü Kerem A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.