Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama — Çok sayıda madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla sürdürüldü.

Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda ele geçirilen maddeler arasında 4 gram metamfetamin, 89 gram sentetik kannabinoid, 5 gram esrar ve 176 adet sentetik ecza maddesi yer aldı.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı, ayrıca 11 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği yetkililerce bildirildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER