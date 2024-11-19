Ordu'da Yangın: 3 Çocukla Birlikte 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'da Yangın Paniği

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangın, 5 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Atatürk Mahallesi Pelitlik Sokak'ta yer alan 6 katlı apartmanın zemin katındaki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkardı.

Dumandan Etkilenenler Hastaneye Sevk Edildi

Yangın sırasında dumanın hızla binayı sarması üzerine apartman sakinleri tahliye edildi. Olay yerine hızla ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın anında dumandan etkilenen apartman sakinleri arasında Adem (46), eşi Gülizar (41) ve çocukları Nisanur (18), Emine Sena (14) ile Nesibe Gül Arslan (11) bulunuyor. Bu beş kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.