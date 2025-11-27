Ordu Fatsa’da Kuyumcu Soygunu: Polis Memuru Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Ordu Fatsa’da Kuyumcu Soygunu: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcuya girerek çalışana saldırıp yaklaşık 170 adet altın bilezik çalan zanlı, Diyarbakır'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Olay, 25 Kasım tarihinde Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerindeki Yılmaz Kuyumculuk'ta gerçekleşti. Kafasında kask bulunan silahlı bir kişi, iş yeri sahibi Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışandan kapıları kapatmasını istedi ve vitrindeki altınları çantaya doldurttu.

Saldırgan, çalışan Kenan Y.'nin ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandı ile bağladıktan sonra çantaya doldurduğu yaklaşık 170 adet altın bilezik ile olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin Tespiti ve Yakalanması

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, zanlının Diyarbakır'da görevli özel harekat polisi C.Y. (28) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, saldırıda kullanılan koli bandındaki parmak izi zanlının kimliğinin belirlenmesine neden oldu.

Emniyet birimleri ile koordineli yürütülen operasyonla C.Y., olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer Bulgular ve Çalınan Malların Geri Alınması

Soruşturma kapsamında, zanlının soygundan iki gün önce Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir ev kiraladığı ve altınları bu adreste sakladığı belirlendi. Polis ekipleri, ifadesi üzerine saklandığı evde bulduğu altınları teslim aldı ve iş yeri sahibine tutanakla iade etti.

Gözaltındaki C.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Fatsa Adliyesine sevk edildi.

