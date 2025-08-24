Ordu Fatsa'da Park Halindeki Traktöre Çarpan Otomobilde 1 Kişi Öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki traktöre çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Demir idaresindeki 55 FZ 362 plakalı otomobil, Güvercinlik Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken park halindeki 52 KC 314 plakalı traktöre çarptı.

Müdahale ve Sonrası

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsü Mehmet Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir'in cenazesi otopsi ve işlemler için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.