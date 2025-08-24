DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.687.768,77 0,37%

Ordu Fatsa'da Park Halindeki Traktöre Çarpan Otomobilde 1 Kişi Öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 55 FZ 362 plakalı otomobil, Güvercinlik Mahallesi'nde park halindeki 52 KC 314 plakalı traktöre çarptı; sürücü Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 10:45
Ordu Fatsa'da Park Halindeki Traktöre Çarpan Otomobilde 1 Kişi Öldü

Ordu Fatsa'da Park Halindeki Traktöre Çarpan Otomobilde 1 Kişi Öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki traktöre çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Demir idaresindeki 55 FZ 362 plakalı otomobil, Güvercinlik Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken park halindeki 52 KC 314 plakalı traktöre çarptı.

Müdahale ve Sonrası

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsü Mehmet Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir'in cenazesi otopsi ve işlemler için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da görme engelli çocuklar havuzla tanıştı: Yüzme eğitimi başladı
2
İzmir'de Gelin, Kayınvalidesine Karaciğerini Bağışladı
3
İsrail Ordusu Mugayyir'den Çekildi: 3 Günlük Kuşatma ve Geniş Yıkım
4
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 218 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Bakan Göktaş'tan Mersin kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı
6
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
7
Memur-Sen Hakem Kurulu'na Başvurmayacak: 8. Dönem Toplu Sözleşmede Uzlaşmazlık

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı