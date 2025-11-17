Ordu Günleri İstanbul'da: 20-23 Kasım 2025'te Atatürk Havalimanı'nda

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:01
Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORDEF iş birliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Ordu Günleri, 20-23 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte neler olacak?

Etkinlik boyunca Ordu'nun kültürü, turizmi, ekonomisi ile gelenek ve görenekleri tüm yönleriyle tanıtılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki değişim ve dönüşümü özellikle gurbette yaşayan Ordulular başta olmak üzere tüm ziyaretçilere aktaracak.

Büyükşehir Belediyesi standında 'Ordu Mutfağı', 'Neden Ordu'ya Gelmeliyim?', 'Ordu Turizm Rehberi', 'Ordu Yürüyüş Rotaları' ve '19 İlçe Yatırım Kitapçığı' gibi yayınlar ziyaretçilere sunulacak; ayrıca çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Etkinlik kapsamında Ordulu siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, sporcular, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek. Dört gün boyunca birçok sanatçı sahne alarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Bu yıl Ordu Günleri ilk kez İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek ve yoğun katılım bekleniyor.

Program ve açılış

Programın resmi açılış töreni 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te yapılacak.

