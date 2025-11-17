Ordu Günleri İstanbul'da: 20-23 Kasım 2025'te Atatürk Havalimanı'nda

Ordu Günleri İstanbul'da

Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORDEF iş birliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Ordu Günleri, 20-23 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte neler olacak?

Etkinlik boyunca Ordu'nun kültürü, turizmi, ekonomisi ile gelenek ve görenekleri tüm yönleriyle tanıtılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki değişim ve dönüşümü özellikle gurbette yaşayan Ordulular başta olmak üzere tüm ziyaretçilere aktaracak.

Büyükşehir Belediyesi standında 'Ordu Mutfağı', 'Neden Ordu'ya Gelmeliyim?', 'Ordu Turizm Rehberi', 'Ordu Yürüyüş Rotaları' ve '19 İlçe Yatırım Kitapçığı' gibi yayınlar ziyaretçilere sunulacak; ayrıca çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Etkinlik kapsamında Ordulu siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, sporcular, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek. Dört gün boyunca birçok sanatçı sahne alarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Bu yıl Ordu Günleri ilk kez İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek ve yoğun katılım bekleniyor.

Program ve açılış

Programın resmi açılış töreni 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te yapılacak.

ORDU VALİLİĞİ’NİN HİMAYESİNDE, ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ORDEF İŞ BİRLİĞİYLE BU YIL 14’ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK OLAN ‘ORDU GÜNLERİ’, 20-23 KASIM 2025 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ FUAR VE ETKİNLİK ALANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.