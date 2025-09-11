Ordu Korgan'da "patpat" şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Korgan ilçesinde "patpat" kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olayın ayrıntıları

Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen kazada, "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsünün yaşamını yitirdiği, bir kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Sürücü Uğur Kuzu'nun kullandığı araç, Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde devrildi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, aracın bulunduğu alanda yaptığı incelemede sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralanan Mustafa Durak ise derhal Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelişmeler

Kaza ile ilgili soruşturmanın jandarma tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.