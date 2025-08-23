Ordu Mesudiye'de Orman Yangını Söndürüldü

Bayraklı Mahallesi'nde hızla büyüyen yangın kontrol altına alındı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinin Bayraklı Mahallesindeki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle bir orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi, bölgedeki vatandaşların desteğiyle birleşince yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yerinde çalışmaları takip eden yetkililer arasında Kaymakam Gökhan Hülakü, Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ve Orman İşletme Müdürü Özgür Ünlü yer aldı.