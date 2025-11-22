Ordu Tanıtım Günleri'nde Yöresel Pankartlar: 'Madanızı açacak çok şey var'

İstanbul'daki 14. Ordu Tanıtım Günleri'nde Ordu şivesiyle yazılan pankartlar ilgi çekti, ziyaretçilere nostalji yaşattı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:48
Ordu Tanıtım Günleri'nde Yöresel Pankartlar: 'Madanızı açacak çok şey var'

Ordu Tanıtım Günleri'nde Yöresel Pankartlar: 'Madanızı açacak çok şey var'

Etkinlik ve organizasyon

14. Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Ordu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlendi ve Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirildi. Fuarda 19 ilçe belediyesi ile çok sayıda işletme stant açtı; gurbetteki Ordulular, sıla hasretini gidermek için alana akın etti.

Yöresel şiveyle yazılan pankartlar dikkat çekti

Yenikapı’daki etkinlik alanına gelen ziyaretçileri, Ordu'nun kendine has şivesiyle yazılmış pankartlar karşıladı. Stantlarda göze çarpan yazılardan bazıları: 'Beri gel', 'Az ötede', 'Madanızı açacak çok şey var', 'Öğmeç yemeden gitmeyin', 'Aurdan gidili' ve 'Tekcem demeyin almadan gitmeyin' şeklindeydi.

Bu yöresel ifadeler, alana gelenleri hem güldürdü hem de birçok kişide çocukluk ve memleket anılarını canlandırdı. Etkinlik, hem tanıtım hem de duygusal bağları tazeleyen bir buluşma olarak öne çıktı.

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ ETKİNLİK ALANI’NDA DÜZENLENEN ‘14. ORDU TANITIM...

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ ETKİNLİK ALANI’NDA DÜZENLENEN ‘14. ORDU TANITIM GÜNLERİ'NE, YÖRESEL ŞİVE İLE YAZILI DUYURULAR DAMGA VURDU.

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ ETKİNLİK ALANI’NDA DÜZENLENEN ‘14. ORDU TANITIM...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Manisa Kitap Fuarı Açıldı: 'Kent Belleği' Etkinliği Öne Çıkıyor
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
7
Tuncer Bakırhan: “CHP’nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır” — Erzurum’da barış çağrısı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor