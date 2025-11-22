Ordu Tanıtım Günleri'nde Yöresel Pankartlar: 'Madanızı açacak çok şey var'

Etkinlik ve organizasyon

14. Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Ordu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlendi ve Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirildi. Fuarda 19 ilçe belediyesi ile çok sayıda işletme stant açtı; gurbetteki Ordulular, sıla hasretini gidermek için alana akın etti.

Yöresel şiveyle yazılan pankartlar dikkat çekti

Yenikapı’daki etkinlik alanına gelen ziyaretçileri, Ordu'nun kendine has şivesiyle yazılmış pankartlar karşıladı. Stantlarda göze çarpan yazılardan bazıları: 'Beri gel', 'Az ötede', 'Madanızı açacak çok şey var', 'Öğmeç yemeden gitmeyin', 'Aurdan gidili' ve 'Tekcem demeyin almadan gitmeyin' şeklindeydi.

Bu yöresel ifadeler, alana gelenleri hem güldürdü hem de birçok kişide çocukluk ve memleket anılarını canlandırdı. Etkinlik, hem tanıtım hem de duygusal bağları tazeleyen bir buluşma olarak öne çıktı.

