Ordu Ünye'de Otomobilin Çarptığı 86 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Kaza Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidi dışından karşıya geçmeye çalışan A.I. (86) isimli yaşlı adama bir otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi üzerinde, C.D. yönetimindeki 34 PAA 825 plakalı otomobil, yaya geçidi dışında yolun karşısına geçen A.I.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savrularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, A.I.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan A.I.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

