Ordu Ünye'de Otomobilin Çarptığı 86 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde yaya geçidi dışından geçen 86 yaşındaki A.I.'ya 34 PAA 825 plakalı otomobil çarptı; A.I. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:27
Ordu Ünye'de Otomobilin Çarptığı 86 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Ordu Ünye'de Otomobilin Çarptığı 86 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Kaza Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidi dışından karşıya geçmeye çalışan A.I. (86) isimli yaşlı adama bir otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi üzerinde, C.D. yönetimindeki 34 PAA 825 plakalı otomobil, yaya geçidi dışında yolun karşısına geçen A.I.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savrularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, A.I.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan A.I.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de 6. Sınıf Öğrenci Sınıfta Baygınlık Sonrası Hayatını Kaybetti
2
Çorum'da motosiklet hırsızlığı: 18 yaş altı 3 çocuk yakalandı, uyuşturucu bulundu
3
Aksaray'da 'Küseceksen Oynamayalım' Kahvehanesinde Kavga: 3 Yaralı
4
Kayseri'de Şüpheli Çanta Paniği: Fünye ile İmha
5
SMA Tip 2'li Aydem, Dubai'den sonra Ankara'da tedaviye devam ediyor
6
Bandırma yolunda tır dorsesinde yangın: 6 araç, 16 personel müdahale etti
7
Sinop’ta Plastik Kablo Dumanı Yangın Zannedildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?