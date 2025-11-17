Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ordu — Söken Mahallesi, Edirli Camii'nde tören
Ordu’da rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat için tören düzenlendi.
Gazi Mahmut Akbolat (71), Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev aldı. Bir süredir tedavi gördüğü hastalığın ardından dün evinde vefat etti.
Tören bugün Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Söken Mahallesi'ndeki Edirli Camii'nde gerçekleştirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu askeri personel törenle musalla taşına yerleştirdi.
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gazi Akbolat aynı mahallede toprağa verildi.
Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Gazi Akbolat’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.
