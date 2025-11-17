Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat (71), tedavi gördüğü hastalık sonrası Ordu'da vefat etti; Edirli Camii'nde düzenlenen törenle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:08
Ordu — Söken Mahallesi, Edirli Camii'nde tören

Ordu’da rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat için tören düzenlendi.

Gazi Mahmut Akbolat (71), Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev aldı. Bir süredir tedavi gördüğü hastalığın ardından dün evinde vefat etti.

Tören bugün Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Söken Mahallesi'ndeki Edirli Camii'nde gerçekleştirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu askeri personel törenle musalla taşına yerleştirdi.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gazi Akbolat aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Gazi Akbolat’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

