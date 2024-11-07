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Orgeneral Metin Gürak'tan Ege Ordusu ve 1. Ordu'ya İnceleme Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ege Ordusu ve 1. Ordu Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:32
Orgeneral Metin Gürak'tan Ege Ordusu ve 1. Ordu'ya İnceleme Ziyareti

Orgeneral Gürak'tan Ege Ordusu'na Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ege Ordusu Komutanlığı ve 1'inci Ordu Komutanlığında çeşitli inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, bu denetlemelerde Orgeneral Gürak'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da eşlik etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ege Ordusu Komutanlığı ve 1'inci Ordu Komutanlığında...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ege Ordusu Komutanlığı ve 1'inci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Gürak'a inceleme ve denetlemelerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ege Ordusu Komutanlığı ve 1'inci Ordu Komutanlığında...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ege Ordusu Komutanlığı ve 1'inci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Gürak'a inceleme ve denetlemelerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

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