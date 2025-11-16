Orhan Albaş: Şişli'de 3 Günde Resim Öğreten Atölye

Yaptığı dev mısır heykeli için söylediği "Ben de beğenmedim" sözleriyle sosyal medyada gündem olan ressam ve heykeltıraş Orhan Albaş, yaklaşık 2 yıl önce Şişli Halaskargazi Caddesi’nde açtığı atölyede öğrencilerine kısa sürede resim yapmayı öğretiyor.

Atölye ve öğretim yöntemi

Albaş, öğrencilere verdiği dersleri 3 gün ve her biri 45 dakika süren oturumlar şeklinde düzenliyor. Kendisinin ifadesiyle teferruattan kaçınan bu yöntemle, öğrencilerini ilk dersten itibaren tuval başına oturtuyor ve kısa sürede eser ortaya çıkarmalarını sağlıyor.

Albaş'ın açıklamaları

Albaş, yöntemiyle ilgili olarak şunları söyledi: "İnsanoğlu her konuda yeteneklidir. İklim ve şartlar insanları bir şey yapar. Benim iklimime gelenler nasipli insanlar diye düşünüyorum." Eğitim yaklaşımını şöyle özetledi: "Çabuk öğretiyorum çünkü teferruatları sevmiyorum. Ne kadar çalıştıysam o tecrübeyi bir an evvel insanlara öğretmek istiyorum."

Sanatçı ayrıca atölyesinin sonuçlarına dair, "Gelenlere değil, gidenlere seviniyorum öğrettiğim için. Birçok kişi ekmek parası kazanıyor, birçok kişi yurtdışına gidiyor. Birçok kişi atölye açıyor, birçok kişi öğrenci yetiştirir duruma geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamalı ders akışı

Albaş, derslerin akışını şu şekilde aktardı: "İlk ders 5 dakika sürüyor, tonlama dersi... Üçüncü ders fon dersi, dördüncü ders aktarma dersi. Toplam 45 dakika tamamlanmadan oturup resim yapmaya başlıyorlar." Ayrıca, akademik birikimini hızla aktardığını ve öğrencilerin kısa sürede dünya standartlarına uygun işler ortaya koyabildiğini belirtti.

Öğrenci deneyimi

Yaklaşık 4 aydır Albaş ile çalışan öğrenci Zehra Nur Karaman, deneyimini şöyle anlattı: "İnstagram reklamlarında Orhan Hoca'yı görerek geldim. Yaklaşık 4 ay gibi bir süreci tamamladık. Orhan Hoca teferruatla uğraştırmadan ilk günden tuval başına oturtuyor. Bu süreçte 20'ye yakın tablo ürettim ben. Direkt yağlı boya tablo yapmayı öğreniyoruz."

Atölyenin etkisi ve eserleri

Albaş, eserlerinin 16 ülkede sergilendiğini ve İstanbul meydanlarında 100 heykelinin bulunduğunu; iki atölyesinden birinin devlet büyüklerine açık olduğunu söylüyor. Atölyesinde kadın öğrencilerin yoğunlukta olduğunu belirterek "200'den fazla kadın öğrencim var, erkekleri ortamı bozmasınlar diye almıyorum" dedi.

Orhan Albaş hem hızlı öğretme iddiası hem de kısa sürede eser ürettiren yöntemiyle sanat eğitiminde dikkat çekmeye devam ediyor.

