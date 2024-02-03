Orhan Gencebay, Murat Kurum’un seçim sloganını şarkıya dönüştürdü

Orhan Gencebay, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel bir şarkı besteledi. Şarkıda, ‘Sadece İstanbul’ sözü ve İstanbul’un kültürel değerleri yer aldı. Murat Kurum, şarkıyı sosyal medyada paylaşarak Orhan Gencebay’a teşekkürlerini iletti

Orhan Gencebay, Murat Kurum’un seçim sloganını şarkıya dönüştürdü
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Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a Özel Şarkı

Orhan Gencebay, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi. Sanatçı, "Sadece İstanbul" sloganını içeren bu şarkıyı, Murat Kurum'un seçim kampanyasında kullanması için hazırladı.

murat kurum

Murat Kurum'dan Sosyal Medyada Paylaşım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Orhan Gencebay'ın özel bestelediği şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay'ın "Sadece İstanbul" Şarkısının Sözleri:

"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul şimdi İstanbul/Sadece İstanbul yeniden İstanbul/Türkiye'mizin göz bebeğisin/Sen Allah'ın bizlere hediyesisin/Bütün dünyanın gözü var sende/Sen Rabbimin bizlere emanetisin/Her yanın cennetten bir köşe gibi/Sen iyinin güzelin alametisin/Dünyada bir eşin bir benzerin yok/Sen Allah'ın lütfu kerametisin/İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul sen ne güzelsin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin/İstanbul dünyanın başkenti sensin/Sen tarihin en büyük efsanesisin/Türkiyem seninle gurur duyuyor/Ne mutlu sen hep bizimlesin/Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih/Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi/Saymakla bitmez ki eşin yok senin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin."

 

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