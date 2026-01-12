Orhan Veli Kanık, Osmangazi’de Tiyatrik Şiir Gecesiyle Anıldı

Orhan Veli Kanık, Osmangazi’de tiyatral şiir gecesiyle anıldı

Türk şiirinin usta ismi Orhan Veli Kanık, hayatı, şiirleri ve Türk edebiyatına kazandırdığı yenilikler Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatral şiir akşamında anıldı.

Ördekli Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Şiirleriyle Orhan Veli Kanık adlı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 20 kişilik amatör şair ve yazardan oluşan grubun sahne aldığı gecede, Orhan Veli’nin kısa ama derin izler bırakan yaşamından kesitler tiyatral bir kurgu ile izleyiciye sunuldu. Şairin İstanbul sevgisi, aşka bakışı ve edebiyat anlayışı sahne performanslarıyla harmanlanırken, izleyiciler canlandırmaları yoğun alkışlarla karşıladı.

"Konseptin Dışına Çıkarak Şiir Tiyatrosu Düzenledik"

Halk Şairi ve Yazar Hatice Türkmen Yurtseven etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Orhan Veli Kanık’ı anmak için bir araya geldik. Bugüne kadar yapılan konseptin dışına çıkarak şiir tiyatrosu düzenledik. İçerisinde tamamen Orhan Veli Kanık’ın şiirleri olan tiyatral bir gösteri hazırladık. 20 kişilik bir gurubumuz var. Hepsini yürekten kutluyorum. Bize bu imkanları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum"

Gecenin finalinde şairin "Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti" şiiri eşliğinde toplu fotoğraf çekimi ve sertifika töreniyle program sona erdi.

