Orman Yangınları Farkındalığı İçin 'Yeşil Vatan' Dersi Talebi

TMMOB’den Orman Yangını Farkındalığı İçin Müfredat Talebi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, orman yangınları konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına 'Yeşil Vatan' dersinin zorunlu olarak eklenmesini istedi.

Yangınlar Artıyor, Farkındalık Şart

Türkyılmaz, Orman Mühendisleri Odası’nda düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarının artık bir pandemi boyutuna ulaştığını ve bu durumun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olduğunu belirtti. Bu yıl, son 30 yılın en yüksek sıcaklıklarının yaşandığını ifade eden Türkyılmaz, bunun orman yangınlarını artıran bir etken olduğunu dile getirdi.

Orman yangınlarının %90'ının insan kaynaklı olduğunu, sadece %10'unun ise doğal nedenlerden kaynaklandığını ifade eden Türkyılmaz, Türkiye’nin, yangınla mücadelesinde dünya genelindeki en gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında takdir edilesi bir noktaya geldiğini vurguladı.

Belediyelere Daha Fazla Sorumluluk

Yangınlarla mücadelenin yalnızca Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülecek bir iş olmadığını belirten Türkyılmaz, “Orman yangınlarıyla mücadele tek bir kuruma yüklenemez. Orman dışı alanlarda çıkan yangınlarda belediyelerin daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir.” açıklamasını yaptı.

Oda olarak, 20 bini aşkın üyesiyle tüm belediyelere kırsal alan yangın ekiplerinin eğitimi konusunda ücretsiz ve süresiz destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Yanan Alanların İmara Açılması Söz Konusu Değil

Türkyılmaz, orman teşkilatı çalışanlarının hızlı müdahale için 7 gün 24 saat esasına göre vardiya sistemine geçmesi gerektiğini vurgulayarak, bu sistemin yangına müdahale kapasitesini artıracağını belirtti.

Yeşil vatan sevgisinin genç nesillere aktarılması ve toplumun bilinçlendirilmesi açısından 'Yeşil Vatan' dersinin müfredata eklenmesinin şart olduğunu ifade eden Türkyılmaz, bu alanda eğitim vermeye hazır olduklarını belirtti. Yangınlarla mücadele eden vatandaşların morallerinin yüksek tutulması açısından bilgi kirliliğine dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Türkyılmaz, “Yanan alanların imara açılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Anayasamızda bu durum güvence altına alınmıştır.” diyerek, Türkiye'deki ormanların korunması için her bireyin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışan Hakları ve Eğitim Talebi

Son olarak, orman teşkilatı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Türkyılmaz, Memur-Sen'in ormancılık hizmeti için sunduğu mali ve özlük hak taleplerinin hükümet tarafından eksiksiz kabul edilmesini talep etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Orman Mühendisleri Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, orman yangınları konusunda farkındalığın artması için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına "Yeşil Vatan" dersinin zorunlu olarak eklenmesini talep etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Orman Mühendisleri Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, orman yangınları konusunda farkındalığın artması için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına "Yeşil Vatan" dersinin zorunlu olarak eklenmesini talep etti.