Ormanya’da yaban hayatına umut: Kocaeli’nin rehabilitasyon merkezi

Ormanya, Kocaeli’de Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olarak öne çıkıyor. Merkez, yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarını tedavi edip rehabilite ederken, doğaya dönemeyen türlere özel yaşam alanları sağlayarak ömür boyu güvenli yaşam sunuyor. Ekiplerin son müdahalesi ise yaralanan bir baykuş oldu.

Türkiye’nin önemli koruma merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Ormanya, yalnızca doğaseverlerin uğrak noktası değil; aynı zamanda yaban hayatı koruma konusunda ülkenin en önemli merkezlerinden biri konumunda. Merkez, Doğu Marmara’nın en donanımlı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak birçok türe umut oluyor.

Ömür boyu özel barınma alanları

Doğaya dönmeleri mümkün olmayan hayvanlara yönelik özel alanlar oluşturuldu. Pelikanlar için Pelikan Adası, leylekler için Düşkün Leylekler Evi ve akbaba, kartal, şahin ve puhu gibi kuşlar için Engelli Kuşlar Barınağı hayata geçirildi. Sağlık taramaları yapılan hayvanlar, doğal ortamlarına en yakın şekilde tasarlanmış bu alanlarda ömür boyu misafir ediliyor.

Yaban hayvanlarının sağlık üssü

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi, Marmara Bölgesi’nin geniş bir bölümüne hizmet veriyor. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Sakarya ve Yalova gibi illerden gelen yaralı veya güçten düşmüş hayvanlar burada tedavi ediliyor. Merkezde steril ortamlarda gerçekleştirilen radyolojik görüntüleme, yara ve enfeksiyon tedavileri ile hayvanlara profesyonel sağlık desteği sağlanıyor.

Doğaya dönüşe titiz hazırlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında rehabilitasyon süreci yalnızca tıbbi iyileştirme ile sınırlı kalmıyor. Kuşlara yeniden uçuş yetisi kazandırmak için uçuş egzersizleri uygulanıyor ve hayvanların doğal yaşam şartlarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı titizlikle gözlemleniyor. Uygun görülen türler tekrar doğaya salınarak ekosistemin döngüsüne katkı sağlanıyor.

Bilimsel işbirlikleri ve eğitim

Ormanya, iyileştirdiği canlılarla saha deneyimi sağlarken; merkezde sunulan imkanlar eğitim ve araştırma kapılarını da aralıyor. Üniversiteler ve akademisyenlerle yürütülen ortak projeler sayesinde hem yaban hayatı bilimi hem de rehabilitasyon süreçlerine yönelik bilgi birikimine katkı veriliyor.

Ormanya, hem koruma hem de eğitim misyonuyla yaban hayatına umut olmaya devam ediyor.

