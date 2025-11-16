Ormanya Sonbaharı: Kocaeli'nin Doğal Yaşam Parkı Ziyaretçilerini Bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya Doğal Yaşam Parkı, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olarak belirtilen Ormanya, doğaseverlere geniş imkanlar sunuyor.

Parkın öne çıkan özellikleri

Parkta 8 kilometrelik bisiklet ve 18 kilometrelik doğa yürüyüş parkuru bulunuyor. Ayrıca, 9 farklı yaban yaşam alanı içinde ala geyik, kızıl geyik, ceylan ve karacalar yer alıyor. Ormanya’da Yeşil Göl, Saklı Göl, Kazlı Göl ve Nilüfer Göleti gibi su alanları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kamp ve mesire alanları

Ormanya’da bulunan mesire alanının yanı sıra, karavan ve çadır kamp alanları da hizmet veriyor. Ziyaretçiler kamp alanlarındaki sıcak su, lavabo, elektrik ve 24 saat güvenlik hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Ziyaret günleri

Ormanya, Pazartesi günleri dışında haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.

