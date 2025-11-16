Ormanya Sonbaharı: Kocaeli'nin Doğal Yaşam Parkı Ziyaretçilerini Bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor; yürüyüş, bisiklet ve kamp olanakları açık.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:28
Ormanya Sonbaharı: Kocaeli'nin Doğal Yaşam Parkı Ziyaretçilerini Bekliyor

Ormanya Sonbaharı: Kocaeli'nin Doğal Yaşam Parkı Ziyaretçilerini Bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya Doğal Yaşam Parkı, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olarak belirtilen Ormanya, doğaseverlere geniş imkanlar sunuyor.

Parkın öne çıkan özellikleri

Parkta 8 kilometrelik bisiklet ve 18 kilometrelik doğa yürüyüş parkuru bulunuyor. Ayrıca, 9 farklı yaban yaşam alanı içinde ala geyik, kızıl geyik, ceylan ve karacalar yer alıyor. Ormanya’da Yeşil Göl, Saklı Göl, Kazlı Göl ve Nilüfer Göleti gibi su alanları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kamp ve mesire alanları

Ormanya’da bulunan mesire alanının yanı sıra, karavan ve çadır kamp alanları da hizmet veriyor. Ziyaretçiler kamp alanlarındaki sıcak su, lavabo, elektrik ve 24 saat güvenlik hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Ziyaret günleri

Ormanya, Pazartesi günleri dışında haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI, SONBAHAR...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI, SONBAHAR RENKLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI, SONBAHAR...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?