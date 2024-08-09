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Orta Asya Liderleri, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Araya Geldi

Mirziyoyev, Astana'daki toplantıda uluslararası gelişmelerin Orta Asya üzerindeki etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:33
Orta Asya Liderleri, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Araya Geldi

Orta Asya Devlet Başkanları Zirvesi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan'nın başkenti Astana'da düzenlenen "Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı"'nda önemli açıklamalarda bulundu. Mirziyoyev, Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan olayların, Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan etki ettiğini belirtti.

Geleneksel Ticaret ve Ulaşım Zincirleri Sekteye Uğradı

Mirziyoyev, "Geleneksel ticaret ve ulaşım zincirleri sekteye uğradı. Yaptırım politikasının esiri olduk," dedi. Bu bağlamda, bölgesel entegrasyonu derinleştirmek amacıyla toplantı formatının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı ve bir sonraki Orta Asya Forumu'nun Özbekistan’da yapılmasını önerdi.

Jeopolitik Krizlerin Etkisi

Mirziyoyev, "Orta Asya'nın jeopolitik konumu, küresel güven krizinin sonuçlarıyla karşı karşıya duruyor," ifadelerinde bulundu. Elde edilen verilere göre, lojistik maliyetlerin arttığı, enflasyon baskısının yükseldiği ve küresel sermaye piyasasında fırsatların daralmakta olduğu belirtildi.

Ortak Çabalar ve İşbirliği

Bölge istikrarının sağlanmasında Afganistan’ın durumu gibi unsurların önemine değinen Mirziyoyev, "Orta Asya'nın bugünü ve geleceği, ortak çabalarımıza bağlıdır," diyerek işbirliği ihtiyaçlarının altını çizdi. Ayrıca, serbest ticaret bölgesi oluşturmanın önemini vurgulayarak, "Ortak bölgesel pazarın oluşturulması, uzun vadeli stratejik hedefimiz olmalıdır," dedi.

Bölgesel Entegrasyonun Gerekliliği

Dünya Bankası raporlarına atıfta bulunan Mirziyoyev, bölgede en az entegre ekonomilerin bulunduğunu belirtti ve Ulaşım ve taşımacılık ağının geliştirilmesi ile Avrupa, Çin, ve Orta Doğu pazarlarına erişim sağlayan projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

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