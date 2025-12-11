İngilizce Öğretmeni Tuğba Şencan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Samsun’un Ayvacık Belediye Başkanı Refaettin Şencan’ın kızı, İngilizce öğretmeni Tuğba Şencan (27), Şanlıurfa’da yaşanan talihsiz olayın ardından kentte düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.
Cenaze Töreni
Şanlıurfa Haliliye Örencik Bakır Kaçar Ortaokulu’nda görev yapan Tuğba Şencan, yaşadığı apartmanın 7. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Merhume için Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, namaz sonrası Üçköprü Aile Kabristanına defnedildi.
Katılımcılar
Cenaze törenine; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı İbrahim Mucur, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, kurum amirleri ve merhume öğretmenin arkadaşları katıldı.
Yakınları ve meslektaşlarının katılımıyla gerçekleşen tören, bölge halkında derin üzüntü bıraktı.
MERHUME TUĞBA ŞENCAN İÇİN ÇARŞAMBA İLÇESİ ALİ FUAT BAŞGİL MAHALLESİ CAMİİ'NDE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP CENAZE NAMAZI KILINDI. ŞENCAN’IN CENAZESİ, KILINAN CENAZE NAMAZI SONRASI ÜÇKÖPRÜ AİLE KABRİSTANINDA DEFNEDİLDİ.