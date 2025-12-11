DOLAR
İngilizce Öğretmeni Tuğba Şencan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şanlıurfa’da balkondan düşerek yaşamını yitiren İngilizce öğretmeni Tuğba Şencan (27), Samsun’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:50
İngilizce Öğretmeni Tuğba Şencan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İngilizce Öğretmeni Tuğba Şencan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun’un Ayvacık Belediye Başkanı Refaettin Şencan’ın kızı, İngilizce öğretmeni Tuğba Şencan (27), Şanlıurfa’da yaşanan talihsiz olayın ardından kentte düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Cenaze Töreni

Şanlıurfa Haliliye Örencik Bakır Kaçar Ortaokulu’nda görev yapan Tuğba Şencan, yaşadığı apartmanın 7. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Merhume için Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, namaz sonrası Üçköprü Aile Kabristanına defnedildi.

Katılımcılar

Cenaze törenine; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı İbrahim Mucur, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, kurum amirleri ve merhume öğretmenin arkadaşları katıldı.

Yakınları ve meslektaşlarının katılımıyla gerçekleşen tören, bölge halkında derin üzüntü bıraktı.

