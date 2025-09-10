Orta Avrupa'dan Polonya'ya Destek: Rus İHA'larının Hava Sahası İhlaline Tepkiler

Avusturya — Christian Stocker

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, Rusya'nın İHA'larla Polonya hava sahasını ihlal etmesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurguladı. Stocker, "Bunu en sert şekilde kınıyoruz ve Polonya'nın yanında tam bir dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz." dedi.

Avrupa güvenliğinin ulusal savunma kapasitelerinin güçlendirilmesiyle başladığını belirten Stocker, Avusturya'nın ulusal savunmasına yoğun yatırım yaptığını; askeri tarafsızlığın pasiflik anlamına gelmediğini ve egemenliği aktif şekilde koruma yükümlülüğünü öne çıkardı. Stocker ayrıca Rusya'yı saldırılarını derhal durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırdı ve Avrupa Birliği'nin (AB) baskısını sürdüreceğini aktardı.

Macaristan — Viktor Orbán

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, X hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın toprak bütünlüğünün ihlalinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Polonya ile tam bir dayanışma içinde olduklarını" vurguladı. Orbán, savaş gölgesinde yaşamanın risk ve tehlikelerle dolu olduğunu ifade ederek bunun sona ermesi gerektiğini söyledi ve "barışın sağlanmasına yönelik" ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını desteklediklerini aktardı.

Çekya — Petr Fiala

Çekya Başbakanı Petr Fiala, X hesabından yaptığı açıklamada, Polonya topraklarına giren Rus İHA'larının NATO ülkelerinin savunma kapasitelerinin bir sınavı olduğunu belirtti. Fiala, "Bunun sadece bir tesadüf olduğuna inanmak zor. Putin rejimi tüm Avrupa'yı tehdit ediyor ve sistematik olarak ne kadar ileri gidebileceğini yokluyor." dedi.

Fiala, Polonya'nın hava savunma sistemlerinin etkili şekilde reaksiyon göstermesinin güven verdiğini ve Rusya'nın diğer Avrupa ülkelerine zarar vermeye çalıştığını kaydetti. "Polonya'nın yanında olduklarını, çünkü onların müttefik olarak ön saflarda yer aldıklarını" ifade etti.

Slovakya — Robert Fico

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'nın hava sahasının ihlalinin ciddi bir olay olduğunu vurguladı. Fico, dayanışma mesajı vererek gerekli tüm cevapların bulunması konusunda işbirliği teklif ettiğini aktardı.

Sonuç: Orta Avrupa liderlerinin ortak yaklaşımı, Polonya'ya verdiği açık destek ve bölgesel güvenliğe ilişkin endişelerin artması oldu. Liderler, Rusya'ya yönelik diplomasi çağrısını yineleyerek AB ve NATO çerçevesinde dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini belirtti.