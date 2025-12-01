Ortaca'da D400'de Araç Yangını: Fiat 48 ABM 925 Alev Aldı

Ortaca'da D400 üzerindeki trafik ışıklarında Fiat plakalı araç alev aldı; sürücü T.Z. yara almadan çıktı, itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:01
Ortaca'da D400'de Araç Yangını: Fiat 48 ABM 925 Alev Aldı

Ortaca'da D400'de araç yangını korkuttu

Fiat 48 ABM 925, trafik ışıklarında alev aldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bugün saat 16.00 sularında D400 karayolu üzerindeki trafik ışıklarında bir otomobil alev aldı. Olay, bölgedeki sürücüler ve yoldaki vatandaşlar arasında korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Fiat marka ve 48 ABM 925 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. Araç sürücüsü T.Z., kısa sürede araçtan çıkarak durumu bildirdi ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durumu kontrol altına alma çabaları başladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma sonucunda yangının kesin nedeni belirlenecek.

ORTACA’DA ARAÇ YANGINI

ORTACA’DA ARAÇ YANGINI

ORTACA’DA ARAÇ YANGINI

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da 2025'te 450 Binden Fazla Hayvan Aşılandı
2
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
3
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
4
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
5
Kayseri’de 1 Saat Arayla İki Bıçaklı Yaralama: Yaralılar Araçta Bulundu
6
Muğla Seydikemer'de Siyanür Tespit edildi: 18 Yaşındaki Neslinur Topal Öldü
7
Eskişehir'de acil müdahale süresi 5.7 dakikaya indi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı