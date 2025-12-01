Ortaca'da D400'de Araç Yangını: Fiat 48 ABM 925 Alev Aldı

Ortaca'da D400'de araç yangını korkuttu

Fiat 48 ABM 925, trafik ışıklarında alev aldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bugün saat 16.00 sularında D400 karayolu üzerindeki trafik ışıklarında bir otomobil alev aldı. Olay, bölgedeki sürücüler ve yoldaki vatandaşlar arasında korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Fiat marka ve 48 ABM 925 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. Araç sürücüsü T.Z., kısa sürede araçtan çıkarak durumu bildirdi ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durumu kontrol altına alma çabaları başladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma sonucunda yangının kesin nedeni belirlenecek.

