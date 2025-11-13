Ortaca'da Ev ve Süs Hayvanı Satış Yerlerine Denetim

Ortaca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ev ve süs hayvanı satış yerlerinde mevzuata uygunluk ve hayvan refahı denetimleri yaptı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:14
Mevzuat uyumu ve hayvan refahı ön planda

Ortaca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, hayvan refahı ve mevzuata uygunluk denetimlerini sürdürüyor.

Ortaca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi tarafından, ilçede faaliyet gösteren ev ve süs hayvanı satış yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında işletmelerin mevzuata uygunluğu, hayvan refahı koşulları ve gerekli kayıt belgeleri titizlikle incelendi.

Yetkililer, Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sağlıklı ve güvenli bir hayvan ticaret ortamı oluşturmak amacıyla yürütülen bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

