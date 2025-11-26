Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde

Ortaca İlçe Müftülüğü'nün Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz etkinliği Karaburun Mahalle Camii'nde Kur'an tilaveti, tesbihat ve ikramlarla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:08
Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde

Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde

Ortaca İlçe Müftülüğü'nün programı seher vaktinde düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz etkinliğinin bu haftaki durağı Karaburun Mahalle Camii oldu.

Seher vaktinde camide bir araya gelen cemaat, Kur'an tilaveti, tesbihat ve dualar ile huzurlu bir sabah yaşadı. Katılımcıların coşkulu iştiraki, camide güçlü bir birlik ve beraberlik ruhu oluşturdu.

Namazın ardından hazırlanan sıcak çorba ve taze simit ikramı, cemaate anlamlı bir paylaşım fırsatı sundu. Sohbetlerle devam eden etkinlik, toplumdaki dayanışmanın canlı bir örneği olarak kayda geçti.

Ortaca İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, katılımcılar arasında sosyal bağları güçlendirmeyi ve cami atmosferinde birlikteliği pekiştirmeyi amaçlıyor.

ORTACA’DA SABAH NAMAZI BULUŞMASI KARABURUN CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

ORTACA’DA SABAH NAMAZI BULUŞMASI KARABURUN CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

ORTACA’DA SABAH NAMAZI BULUŞMASI KARABURUN CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde
2
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı
3
Ahlat’ta Pomza Ocağının Maskotu Tilki: 3 Yıllık Sıra Dışı Dostluk
4
Antalya Aksu'da 25 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Ele Geçirildi — 2 İşletme Mühürlendi
5
Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar
6
Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı