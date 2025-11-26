Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde

Ortaca İlçe Müftülüğü'nün programı seher vaktinde düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz etkinliğinin bu haftaki durağı Karaburun Mahalle Camii oldu.

Seher vaktinde camide bir araya gelen cemaat, Kur'an tilaveti, tesbihat ve dualar ile huzurlu bir sabah yaşadı. Katılımcıların coşkulu iştiraki, camide güçlü bir birlik ve beraberlik ruhu oluşturdu.

Namazın ardından hazırlanan sıcak çorba ve taze simit ikramı, cemaate anlamlı bir paylaşım fırsatı sundu. Sohbetlerle devam eden etkinlik, toplumdaki dayanışmanın canlı bir örneği olarak kayda geçti.

Ortaca İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, katılımcılar arasında sosyal bağları güçlendirmeyi ve cami atmosferinde birlikteliği pekiştirmeyi amaçlıyor.

ORTACA’DA SABAH NAMAZI BULUŞMASI KARABURUN CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİ