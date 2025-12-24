DOLAR
Ortaca'da Yılın Son Sabah Namazı Akkuyu Mahalle Camii'nde

Ortaca'da 'Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz' programının yılın son etkinliği Akkuyu Mahalle Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:37
Muğla'nın Ortaca İlçe Müftülüğünce düzenlenen Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz programının yılın son buluşması, Akkuyu Mahalle Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program Detayları

Yılın son programı olma özelliği taşıyan bu anlamlı buluşma, cemaatin büyük ilgisiyle manevi bir şölen havasında geçti. Seher vaktinde camide bir araya gelen vatandaşlar; Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve yapılan dualarla gönüllerini huzurla doldurdu.

Ailelerin ve gençlerin yüksek katılım gösterdiği programda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Namazın ardından katılımcılara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Gelecek Yıl

2026 yılında da Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz programlarının farklı mahalle camilerinde devam edeceği öğrenildi.

