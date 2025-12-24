Ortaca'da Yılın Son Sabah Namazı Akkuyu Mahalle Camii'nde

Muğla'nın Ortaca İlçe Müftülüğünce düzenlenen Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz programının yılın son buluşması, Akkuyu Mahalle Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program Detayları

Yılın son programı olma özelliği taşıyan bu anlamlı buluşma, cemaatin büyük ilgisiyle manevi bir şölen havasında geçti. Seher vaktinde camide bir araya gelen vatandaşlar; Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve yapılan dualarla gönüllerini huzurla doldurdu.

Ailelerin ve gençlerin yüksek katılım gösterdiği programda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Namazın ardından katılımcılara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Gelecek Yıl

2026 yılında da Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz programlarının farklı mahalle camilerinde devam edeceği öğrenildi.

ORTACA’DA YILIN SON SABAH NAMAZI BULUŞMASI AKKUYU CAMİİNDE OLDU