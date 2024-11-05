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Ortaokul Öğrencileri, Anaokulunda Neşe Dağıttı

Kastamonu'da ortaokul öğrencileri, ana sınıfındaki çocukları sevindirmek için oyuncaklar hediye etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:00
Ortaokul Öğrencileri, Anaokulunda Neşe Dağıttı

Kastamonu'da İyilik Projesi

Kastamonu'da bulunan Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nun 6. sınıf öğrencileri, ana sınıfı öğrencilerine harçlıklarından biriktirdikleri paralarla oyuncak hediye etti.

İyilik İçin Bir Araya Geldiler

Öğrenciler, Türkçe öğretmenleri Aslı Ovalıoğlu öncülüğünde "Okulumuzda İyilik Var" adında bir kampanya başlatarak, ana sınıfı öğrencilerini mutlu etmeyi hedefliyorlar.

Bu kapsamda, ortaokul öğrencileri, aldıkları oyuncakları küçüklere vererek onların mutluluğunu artırmayı amaçlıyorlar.

Projeye Destek Veren Öğrenciler

Öğrencilerden biri olan Kübra Garipcin, projeye dair düşüncelerini paylaşarak, "Türkçe dersinde iyilik ve yardımlaşma konularını işlediğimiz sırada öğretmenimizle böyle bir proje başlatmaya karar verdik." dedi.

Garipcin, "Harçlıklarımızla aldığımız oyuncakları ana sınıfındaki çocuklara vererek onları mutlu etmek istiyoruz. Onlarla sohbet ederek güzel vakit geçirmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci Serrasu Köylü ise paylaşmanın ve iyilik yapmanın önemine değinerek, "Öğrencilerimizi mutlu etmek, okulu sevmelerini sağlamak için bu projeyi hayata geçiriyoruz." diye belirtti. Köylü, "Burada birlik ve beraberliği göstermek için böyle bir çalışmaya imza atıyoruz, çocukların sevinmesini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da, Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, Türkçe öğretmeni Aslı...

Kastamonu'da, Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, Türkçe öğretmeni Aslı Ovalıoğlu öncülüğünde, "Okulumuzda İyilik Var" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ortaokul öğrencileri, okullarındaki ana sınıfı öğrencilerine harçlıklarından biriktirdikleri parayla aldıkları oyuncakları hediye etti.

Kastamonu'da, Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, Türkçe öğretmeni Aslı...

Kastamonu'da, Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, Türkçe öğretmeni Aslı Ovalıoğlu öncülüğünde, "Okulumuzda İyilik Var" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ortaokul öğrencileri, okullarındaki ana sınıfı öğrencilerine harçlıklarından biriktirdikleri parayla aldıkları oyuncakları hediye etti.

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