Osman Aşkın Bak, Avrupa Konseyi Konferansı'nda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Portekiz'de bulundu. Bakanlığın resmi açıklamasına göre, bu önemli toplantıda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin spor alanındaki temsilcileri bir araya geldi.

Bakan Bak'ın Açıklamaları

Konferans sırasında, Bakan Bak, üye ülkelerin spor bakanlarıyla ikili toplantılar da gerçekleştirdi. Yapmış olduğu paylaşımda, "Sporun birleştirici gücüyle, uluslararası iş birliklerimizi ve projelerimizi değerlendirdik. Herkes için erişilebilir spor ve sağlıklı, güçlü nesiller için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı.