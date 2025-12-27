Osman Pepe: 'Yeni Yalta yazılıyor' — Enerji ve maden paylaşımı uyarısı

Eski Bakan Osman Pepe: 'Yeni Yalta yazılıyor'

AK Parti Kocaeli Teşkilatı İl İstişare Kurulu Toplantısı’nda konuşan eski bakan Osman Pepe, dünya siyasetindeki belirsizlikler ve enerji ile maden kaynaklarındaki yeni paylaşım oyunlarına dikkat çekti.

Toplantıda parti vurgusu ve üyelik rakamları

İl Başkanı Şahin Talus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek teşkilatın kuruluşundan bu yana oluşturulan güçlü temellere vurgu yaptı. Talus, “Partinin kuruluşundan beri öyle sağlam temeller oluşturmuşsunuz ki biz şu anda yöneticiler olarak Kocaeli’de bu sağlam temeller üzerinden yürüyoruz. Biz bir yıl önce, 13 Aralık’ta kongremizi yapmıştık. O tarihten itibaren sizlerin verdiği görev doğrultusunda, elimizden geldiğince her mahallede; ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve belediye başkanlarımızla birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Özellikle Kocaeli’de şu anda 319 bin 800 üyeye ulaştık. Bir yıl içinde 36 bin 800 yeni üyemiz oldu. Her sabah üye sayımıza bakıyorum. Özellikle seçimden sonra ‘AK Parti gitti, AK Parti gidiyor’ diyenlere Kocaeli’den bir ses olsun istiyoruz. Kocaeli olarak 472 mahallede elimizden geldiğince mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Osman Pepe’nin uyarıları

Osman Pepe, küresel emtia fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çekerek, bunun arkasında güçlü bir hazırlığın olabileceğini söyledi: 'Dünya her günkü gibi deveran ediyor ama dünkü dünya değil. Yarın ne olacağını bugünden kestirmek hiç kolay değil. Dünyadaki emtia fiyatlarına bakıyorsunuz; bunlar neyin habercisi acaba? Eğer altın fiyatları katlanıyor, gümüş rekorlar kırıyorsa, diğer değerli madenler ve metaller zirveleri zorluyorsa, burada bir hazırlık var demektir.'

Pepe, uluslararası aktörlerin söylem ve eylemlerine işaret ederek şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Bakın, Alman Başbakanı ne dedi: ‘Artık Atlantik’in ötesinden umudumuz yok, kendi başımızın çaresine bakmamız lazım.’ Bunu Alman Başbakanı söylerken, Almanya’nın silahlanma yarışında rekorlar kırdığını görüyoruz. Almanya böyle derken, Fransa Başbakanı daha önce ne demişti? ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir’ demişti. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra görüyoruz ki dünya belirsizliğe doğru gidiyor.' Pepe, bazı liderlerin çıkışlarını eleştirerek, 'Bir megaloman mikrofonu eline aldığı zaman, ya da mikrofonu gördüğü zaman, başta ne söylediğini, sonunda ne dediğini tam olarak kestirmek bile mümkün olmuyor. O şımarıklığın, insanlara saygısızlığın adeta kitabını yazıyor' ifadelerini kullandı.

Pepe, sözlerini 'Yeni bir Yalta yazılıyor' uyarısıyla sürdürdü: 'Düşünün, dünyanın en büyük devletinin başındaki kişi böyle davranıyor. Nijerya’yı bombalıyor, Venezuela’nın petrolüne göz dikiyor. Dünyanın en büyük petrol rezervi nerede arkadaşlar? Venezuela’da. Venezuela’dan sonra Suudi Arabistan geliyor. Venezuela’nın rezervleri Suudi Arabistan’ın neredeyse iki katı. Ukrayna’ya gelince; sözüm ona barış diyor ama önemli madenlerini bana vereceksin, ondan sonra araya girelim diyor. Alaska’da Putin’le pazarlık yapıyor. Bu tablo bize neyi hatırlatıyor? Yalta’yı. Hani Yalta’da bir araya gelip dünyayı, Avrupa’yı parçalayıp paylaşmışlardı. Yeni bir Yalta yazılıyor'

Yoğun katılım

Toplantıya İl Başkanı Şahin Talus’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Cemil Yaman, MKYK üyeleri Sadettin Hülagü ile Davut Coşkun Şiviloğlu, eski bakanlar Osman Pepe ve Fikri Işık, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, önceki dönem milletvekilleri Eyüp Ayar ve İlyas Şeker ile önceki dönem il ve ilçe başkanları ve istişare kurulu üyeleri katıldı.

