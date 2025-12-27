DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Osman Pepe: 'Yeni Yalta yazılıyor' — Enerji ve maden paylaşımı uyarısı

Eski Bakan Osman Pepe, Kocaeli’de enerji ve maden kaynaklarındaki yeni paylaşım oyunlarına dikkat çekerek 'Yeni bir Yalta yazılıyor' dedi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:41
Osman Pepe: 'Yeni Yalta yazılıyor' — Enerji ve maden paylaşımı uyarısı

Eski Bakan Osman Pepe: 'Yeni Yalta yazılıyor'

AK Parti Kocaeli Teşkilatı İl İstişare Kurulu Toplantısı’nda konuşan eski bakan Osman Pepe, dünya siyasetindeki belirsizlikler ve enerji ile maden kaynaklarındaki yeni paylaşım oyunlarına dikkat çekti.

Toplantıda parti vurgusu ve üyelik rakamları

İl Başkanı Şahin Talus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek teşkilatın kuruluşundan bu yana oluşturulan güçlü temellere vurgu yaptı. Talus, “Partinin kuruluşundan beri öyle sağlam temeller oluşturmuşsunuz ki biz şu anda yöneticiler olarak Kocaeli’de bu sağlam temeller üzerinden yürüyoruz. Biz bir yıl önce, 13 Aralık’ta kongremizi yapmıştık. O tarihten itibaren sizlerin verdiği görev doğrultusunda, elimizden geldiğince her mahallede; ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve belediye başkanlarımızla birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Özellikle Kocaeli’de şu anda 319 bin 800 üyeye ulaştık. Bir yıl içinde 36 bin 800 yeni üyemiz oldu. Her sabah üye sayımıza bakıyorum. Özellikle seçimden sonra ‘AK Parti gitti, AK Parti gidiyor’ diyenlere Kocaeli’den bir ses olsun istiyoruz. Kocaeli olarak 472 mahallede elimizden geldiğince mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Osman Pepe’nin uyarıları

Osman Pepe, küresel emtia fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çekerek, bunun arkasında güçlü bir hazırlığın olabileceğini söyledi: 'Dünya her günkü gibi deveran ediyor ama dünkü dünya değil. Yarın ne olacağını bugünden kestirmek hiç kolay değil. Dünyadaki emtia fiyatlarına bakıyorsunuz; bunlar neyin habercisi acaba? Eğer altın fiyatları katlanıyor, gümüş rekorlar kırıyorsa, diğer değerli madenler ve metaller zirveleri zorluyorsa, burada bir hazırlık var demektir.'

Pepe, uluslararası aktörlerin söylem ve eylemlerine işaret ederek şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Bakın, Alman Başbakanı ne dedi: ‘Artık Atlantik’in ötesinden umudumuz yok, kendi başımızın çaresine bakmamız lazım.’ Bunu Alman Başbakanı söylerken, Almanya’nın silahlanma yarışında rekorlar kırdığını görüyoruz. Almanya böyle derken, Fransa Başbakanı daha önce ne demişti? ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir’ demişti. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra görüyoruz ki dünya belirsizliğe doğru gidiyor.' Pepe, bazı liderlerin çıkışlarını eleştirerek, 'Bir megaloman mikrofonu eline aldığı zaman, ya da mikrofonu gördüğü zaman, başta ne söylediğini, sonunda ne dediğini tam olarak kestirmek bile mümkün olmuyor. O şımarıklığın, insanlara saygısızlığın adeta kitabını yazıyor' ifadelerini kullandı.

Pepe, sözlerini 'Yeni bir Yalta yazılıyor' uyarısıyla sürdürdü: 'Düşünün, dünyanın en büyük devletinin başındaki kişi böyle davranıyor. Nijerya’yı bombalıyor, Venezuela’nın petrolüne göz dikiyor. Dünyanın en büyük petrol rezervi nerede arkadaşlar? Venezuela’da. Venezuela’dan sonra Suudi Arabistan geliyor. Venezuela’nın rezervleri Suudi Arabistan’ın neredeyse iki katı. Ukrayna’ya gelince; sözüm ona barış diyor ama önemli madenlerini bana vereceksin, ondan sonra araya girelim diyor. Alaska’da Putin’le pazarlık yapıyor. Bu tablo bize neyi hatırlatıyor? Yalta’yı. Hani Yalta’da bir araya gelip dünyayı, Avrupa’yı parçalayıp paylaşmışlardı. Yeni bir Yalta yazılıyor'

Yoğun katılım

Toplantıya İl Başkanı Şahin Talus’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Cemil Yaman, MKYK üyeleri Sadettin Hülagü ile Davut Coşkun Şiviloğlu, eski bakanlar Osman Pepe ve Fikri Işık, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, önceki dönem milletvekilleri Eyüp Ayar ve İlyas Şeker ile önceki dönem il ve ilçe başkanları ve istişare kurulu üyeleri katıldı.

AK PARTİ KOCAELİ TEŞKİLATI İL İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI, YOĞUN KATILIMLA...

AK PARTİ KOCAELİ TEŞKİLATI İL İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ESKİ BAKAN OSMAN PEPE KONUŞMA YAPTI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'ye 3 Haftada 10 Tramvay, 68 Otobüs ve 42 İş Makinesi
2
Gebze'de Kar Alarmı: 425 Personel, 73 Araç Teyakkuzda
3
Safranbolu'da Tarihi Konaklar Beyaza Büründü — UNESCO Dünya Mirası
4
Beyşehir’de Hayvan Sağlığına Sıkı Takip: Şap ve Brusella Aşıları Devam Ediyor
5
Uraloğlu: Turuncu ekipler karla mücadelede 7/24 görev başında
6
Tarsus'ta Tozkoparan Şehitleri Dualarla Anıldı
7
Tarsus’ta 27 Aralık’ta Helva İkramı ile Şehitler Anıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti