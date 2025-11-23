Osmaneli'den Filistin'e Yardım: Hayır Çarşısı Gelirleri Gazze'ye Ulaştırıldı

Osmaneli'de düzenlenen hayır çarşısında toplanan tüm gelirler, Osmaneli İlçe Müftülüğü ve Fatih Sultan Mehmet Camii İlçe Müftülüğü öncülüğünde Gazze'ye gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:40
Osmaneli İlçe Müftülüğü ve Fatih Sultan Mehmet Camii öncülüğünde düzenlenen etkinlikte tüm gelir Filistin'e gönderildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen "Filistin'e destek hayır çarşısı", Osmaneli halkının güçlü dayanışmasını ortaya koydu. Osmaneli İlçe Müftülüğü öncülüğünde ve Fatih Sultan Mehmet Camii İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte elde edilen tüm gelir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gazze'ye gönderildi.

Etkinlikte, Osmaneli halkının hazırladığı ev yapımı gıdalar ve el emeği ürünler satışa sunuldu. Satışlardan elde edilen gelirlerin tamamının Filistin'e gönderilmesi, bölge halkının yardım kampanyasına verdiği desteğin somut bir göstergesi oldu.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, organizasyona katkı sağlayan tüm gönüllülere teşekkür ederek, "Bir lokma da senin katkın olsun" sözleriyle Osmaneli halkının duyarlılığına dikkat çekti.

