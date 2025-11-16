Osmangazi Belediyesi'nden Engelli Bireylere Milli Maç Coşkusu

Osmangazi Belediyesi, OBAM üyesi engelli bireyleri Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Türkiye-Bulgaristan maçına götürerek onlara milli maç heyecanı yaşattı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:54
Osmangazi Belediyesi, OBAM (Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi) üyesi engelli bireyleri, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Bulgaristan milli maçına götürerek onlara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Osmangazi İlçesi’nin farklı mahallelerinden yüzlerce çocuğu Bursa’da oynanan her Bursaspor maçına götürerek o atmosferi yaşatan Osmangazi Belediyesi, bu kez daha önce tribünden milli maçı izlememiş engelli bireylere aynı heyecanı sunmayı hedefledi.

Maçtan saatler önce, belediyenin engelli bireyleri taşımak için hizmet veren araçlarıyla evlerinden alınan OBAM üyeleri, yanlarında refakatçilerle birlikte stada ulaştı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan katılımcılar, engelli bireyler için ayrılan alanda 90 dakika boyunca A Milli Futbol Takımı'nı tezahüratlarıyla destekledi.

Etkinlik boyunca büyük coşku yaşayan engelli bireyler, milli maçı tribünden izleme imkânı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve emeği geçenlere teşekkür etti.

