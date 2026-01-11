Osmangazi Kent Konseyi'nin Yeni Başkanı Sevim Sakallı Seçildi

Osmangazi Kent Konseyi'nde Seçim: Sevim Sakallı Yeni Başkan

Osmangazi Kent Konseyi'nin önümüzdeki 3 yıl görev yapacak başkanı ve yürütme kurulu, 24. Seçimli Genel Kurul Toplantısında belirlendi. Tek listeyle gerçekleşen seçimin galibi Sevim Sakallı oldu; yürütme kurulu ise Bursa'nın fethinin 700. yılı hazırlıklarında etkin rol alması anlayışıyla 16 asil üyeden oluştu.

Genel Kurul ve Katılımcılar

Toplantı, Ördekli Kültür Merkezi'nde yapıldı. Oturuma Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurulun divan başkanlığını Cemile Boncuk üstlendi. Mevcut başkan Fatma Çil Yılmaz, görevi Sevim Sakallı'ya devretti. Toplam 175 delegeden 98'i genel kurulda yer aldı.

Aydın'dan Teşekkür ve Destek Mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, önceki dönem başkanı Fatma Çil Yılmaz'a hizmetleri için teşekkür etti. Aydın, 'Gerçekten o süreçte olağanüstü bir çaba sarf etti ve benim seçilip seçilmem önemli değil, önemli olan seçimi kazanmak dedi' sözleriyle Yılmaz'ın gayretlerine vurgu yaptı. Ayrıca Aydın, Kent Konseyi'ne belediye olarak desteklerinin süreceğini belirtti: 'Biz de elimizden ne destek geliyorsa, ne katkı geliyorsa yine destek olacağız.'

Kent Konseylerinin Rolü ve Aksoy'un Vurguları

Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, kent konseylerinin başarılı çalışabilmesi için belediye başkanlığının desteğinin önemine dikkat çekti ve 'kentinin misafiri değil sahibi olan insanlara ihtiyacımız var' ifadeleriyle gönüllü katılımın gerekliliğini vurguladı.

Yeni Başkan Sevim Sakallı'nın Hedefleri

Göreve seçildikten sonra ilk konuşmasını yapan Sevim Sakallı, kendisini göreve layık görenlere teşekkür etti. Kent Konseyi'nin şehrin kalkınmasına katkı sağlamak, sorunlara çözüm üretmek ve halkın refahını artırmak için çalışacağını belirten Sakallı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile uyum içinde projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. 'Kent Konseyi olarak vatandaşlarımızın sesini duyurmak, onların ihtiyaçlarına cevap vermek ve şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz' sözleriyle önceliklerini özetledi.

Devir Teslim ve Teşekkürler

Başkanlığı devreden Fatma Çil Yılmaz, görevinin onurunu ve gururunu yaşadığını belirterek yeni dönemde de birlikte üretme mesajı verdi. Genel kurul sonrası Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Sevim Sakallı ve Fatma Çil Yılmaz'a çiçek takdiminde bulundu; dönemini tamamlayan yürütme kurulu üyelerine teşekkür plaketi sunuldu.

Kongre hayırlı olsun dilekleriyle tamamlanan genel kurul, Osmangazi'de katılımcı demokrasi ve yerel yönetim iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde güçlü bir başlangıç olarak değerlendirildi.

