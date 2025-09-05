DOLAR
Osmaniye Bahçe'de Tıra Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Osmaniye Bahçe'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 34 PT 9184 plakalı otomobilin 01 AHJ 801 plakalı tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı; tır sürücüsü gözaltında.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:25
Osmaniye Bahçe'de Tıra Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Osmaniye Bahçe'de Tıra Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe gişeleri yakınlarında meydana geldi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 34 PT 9184 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe gişeleri yakınlarında 01 AHJ 801 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası tır sürücüsü hakkında işlem yapılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

