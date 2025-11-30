Osmaniye'de Molotoflu Saldırı: Kamyoneti Kundaklayan 2 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de 18 Kasım'da park halindeki kamyoneti molotofla ateşe veren A.A.K. ve E.C., 47 kameradan alınan 165 saatlik görüntüyle tespit edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 00:27
Osmaniye'de Molotoflu Saldırı: Kamyoneti Kundaklayan 2 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Molotoflu Saldırı: Kamyoneti Kundaklayan 2 Şüpheli Tutuklandı

Emniyet 165 saatlik görüntüyle failleri belirledi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım günü Ahmet Yesevi Mahallesinde park halindeki bir kamyonetin ateşe verilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerinin çevresindeki ve kent genelindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, 47 farklı kameradan elde edilen toplam 165 saatlik görüntüyü analiz etti. Yapılan incelemede, şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldıkları ve ardından molotof kokteyli hazırlayarak park halindeki kamyonete attıkları tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen A.A.K. ve E.C., düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OSMANİYE’DE KAMYONETİ MOLOTOFKOKTEYLİYLE KUNDAKLAYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

OSMANİYE’DE KAMYONETİ MOLOTOFKOKTEYLİYLE KUNDAKLAYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

OSMANİYE’DE KAMYONETİ MOLOTOFKOKTEYLİYLE KUNDAKLAYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Gece Boyu Arama
2
Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Osmaniye'de Molotoflu Saldırı: Kamyoneti Kundaklayan 2 Şüpheli Tutuklandı
4
Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3, Yaklaşık 600 Bin Hanede Elektrik Kesintisi
5
Çorum'da ilaçlama sonrası 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
6
Aksaray'da Palalı Saldırı: Taşpazar Mahallesi'nde 1 Ağır Yaralı
7
Aksaray'da Kıskançlık Krizi: Genç Kadın Erkek Arkadaşının Sevgilisini Bıçakladı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı