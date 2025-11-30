Osmaniye'de Molotoflu Saldırı: Kamyoneti Kundaklayan 2 Şüpheli Tutuklandı

Emniyet 165 saatlik görüntüyle failleri belirledi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım günü Ahmet Yesevi Mahallesinde park halindeki bir kamyonetin ateşe verilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerinin çevresindeki ve kent genelindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, 47 farklı kameradan elde edilen toplam 165 saatlik görüntüyü analiz etti. Yapılan incelemede, şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldıkları ve ardından molotof kokteyli hazırlayarak park halindeki kamyonete attıkları tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen A.A.K. ve E.C., düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

