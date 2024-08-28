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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 57 Kilo Esrar ve 4 Tutuklama

Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda 57 kilo 850 gram esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:26
Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 57 Kilo Esrar ve 4 Tutuklama

Osmaniye'de Narkotik Operasyonu

Osmaniye'de, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 57 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlendi.

Uygulama Noktasında Durdurulan Araçlar

Yapılan uygulama sırasında, polis ekipleri bir otomobil ile saman yüklü bir kamyonu durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin de desteklediği aramalarda, büyük miktarda uyuşturucu madde tespit edildi.

Tutuklanan Zanlılar

Operasyonda, araçlardaki A.A, C.A, H.S. ve S.Z isimli dört kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Bu tür operasyonlar, Osmaniye'deki narkotik suçlarla mücadele çabalarının bir parçası olarak önem arz ediyor. Yetkililer, gelecekte benzer uygulamaların devam edeceğini vurguladı.

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