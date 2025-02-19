Osmaniye'de Yonca Sitesi Yıkımı Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

Osmaniye'de yıkılan Yonca Sitesi B Blok davasında 5 sanığın yargılanmasına devam edildi, tutuklu sanıklar adli kontrolle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:45
Osmaniye'de Yonca Sitesi Yıkımı Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

Osmaniye'de Yonca Sitesi Davasında Yeni Gelişmeler

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılarak 52 kişinin ölümüne neden olan Yonca Sitesi B Blok'un yıkımına ilişkin açılan davada, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tutuksuz sanıklar Hülya İ., Sevinç Ayşe A. ve Rahime İ., eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri olarak mahkeme salonunda yer aldı. Sanıkların savunmalarında, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmeleri ve tahliye talebinde bulunmaları dikkat çekti.

Mahkeme Kararı ve Tahliyeler

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak, Ali K. ve Ayhan G.'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Bu karar çerçevesinde sanıklara yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Diğer tutuksuz sanıkların da mevcut hallerinin devam etmesine hükmedildi.

Hatırlanacağı üzere, yıkılan Yonca Sitesi B Blok'un müteahhidi Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca, binanın inşaat döneminde belediyenin İmar Müdürlüğü'nde görevli olan 3 sanığın açılan davası ana dava ile birleştirilmişti.

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Osmaniye'de Yonca Sitesi Yıkımı Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi
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