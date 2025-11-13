Osmaniye Düziçi'de Yıldırım Bacaya Düştü: Evde Maddi Hasar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sağanak sırasında Ömer Göl'e ait evin bacasına yıldırım düştü; can kaybı yok, çatı ve baca zarar gördü.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:40
Osmaniye Düziçi'de Yıldırım Bacaya Düştü: Evde Maddi Hasar

Osmaniye Düziçi'de Yıldırım Bacaya Düştü

Karacaoğlan Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir evin bacasına yıldırım isabet etti.

Olay, öğle saatlerinde Ömer Göl'e ait evde gerçekleşti. Yıldırımın çarpması sonucu evin özellikle çatı kısmı ve baca giderlerinde zarar oluştu. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Yıldırım anında yaşanan büyük gürültü ev halkını ve içeride bulunan mahalle sakinlerini korkuttu. Olay sırasında dışarı çıkanlar arasında bulunan Hatice Göl, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Deprem oldu sandım, yıldırım atmış. Dışarı çıktım baktım baca yere düşmüştü. Evde misafirlerim vardı, onlarla dışarı çıktık, baktık yıldırım bacaya düşmüş."

Olay yerinde incelemeler sürerken, yetkililerin ve mahalle sakinlerinin tedirginliği devam ediyor.

OSMANİYE’DE EVİN BACASINA DÜŞEN YILDIRIM KORKUYA NEDEN OLDU

OSMANİYE’DE EVİN BACASINA DÜŞEN YILDIRIM KORKUYA NEDEN OLDU

OSMANİYE’DE EVİN BACASINA DÜŞEN YILDIRIM KORKUYA NEDEN OLDU

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?