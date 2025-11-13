Osmaniye Düziçi'de Yıldırım Bacaya Düştü: Evde Maddi Hasar

Osmaniye Düziçi'de Yıldırım Bacaya Düştü
Karacaoğlan Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir evin bacasına yıldırım isabet etti.
Olay, öğle saatlerinde Ömer Göl'e ait evde gerçekleşti. Yıldırımın çarpması sonucu evin özellikle çatı kısmı ve baca giderlerinde zarar oluştu. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi.
Yıldırım anında yaşanan büyük gürültü ev halkını ve içeride bulunan mahalle sakinlerini korkuttu. Olay sırasında dışarı çıkanlar arasında bulunan Hatice Göl, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Deprem oldu sandım, yıldırım atmış. Dışarı çıktım baktım baca yere düşmüştü. Evde misafirlerim vardı, onlarla dışarı çıktık, baktık yıldırım bacaya düşmüş."
Olay yerinde incelemeler sürerken, yetkililerin ve mahalle sakinlerinin tedirginliği devam ediyor.
