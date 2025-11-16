Oto Ustası Uyarısı: 450 TL'lik Antifriz ile 40 Bin TL'lik Masraftan Kaçının

Elazığ'da oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, 450 liralık antifrize yatırım yapmayanların motor blok hasarıyla 30-40 bin lira arası masrafa girebileceğini uyardı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:54
Oto Ustası Uyarısı: 450 TL'lik Antifriz ile 40 Bin TL'lik Masraftan Kaçının

Elazığ'da Kışlık Bakım Çağrısı: 450 TL'lik Antifriz Hayat Kurtarıyor

Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte sürücüler araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayiye akın etti. Oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, küçük bir harcamanın büyük masrafları önleyebileceği konusunda sürücüleri uyardı.

Kışlık bakımda öncelikler

Yalçınkaya, kışlık bakımda öncelikli olarak yağ, su, akü ve cam suyu kontrollerinin yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle cam suyu ve antifriz eksikliklerinin giderilmesinin önemine vurgu yaptı.

Usta şu uyarılarda bulundu: "Şu anda antifrizin 450 lira olduğunu aktarıyorum. Bunların kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Cam suyunun eksik, antifrizin eksik olmaması lazım. Aynı zamanda akünün de kontrol edilmesi lazım. Bunlarda bir eksiklik yoksa araçlarda bir sıkıntı çıkmaz."

Yalçınkaya, aküler için ölçüm değerlerine dikkat çekerek, "Akü değerlerini 12.3 olarak gösterir, bizim makinemizde 10’un altına düşmemesi gerekiyor. O seviyenin dibine düşerse akünün değişmesi lazım." dedi.

Antifrizin ihmal edilmesinin sonuçlarını şu sözlerle anlattı: "Antifriz yapılmazsa daha soğuk havalarda blok çatlaması ve hortumların donması gibi olaylar oluşabilir. Antifriz bakımı yapılmazsa ve motor bloğunda bir sorun oluşursa maliyet 30 ile 40 bin lira arasında değişiyor. Şu anda bir antifrizin değeri 450 lira civarında. Bunu değiştirmezse blok çatlaması, hortumlarda donma meydana gelebilir."

Son olarak Yalçınkaya, sürücülere tavsiyesini yineledi: "Vatandaşlarımız araçlarının kışlık bakımlarını zamanında yapsınlar. Bunlar bakıldığı zaman kış mevsiminde araçlarda bir sorun olmaz."

ELAZIĞ’DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE, ARAÇLAR DA KIŞLIK BAKIMLARI YAPILMAYA BAŞLANIRKEN, OTO...

ELAZIĞ’DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE, ARAÇLAR DA KIŞLIK BAKIMLARI YAPILMAYA BAŞLANIRKEN, OTO BAKIM USTASI SÜRÜCÜLERE SESLENEREK, 450 LİRALIK ANTİFRİZDEN KAÇMALARI DURUMUNDA 40 BİN LİRALIK MASRAFLA KARŞI KARŞIYA KALABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ

ELAZIĞ’DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE, ARAÇLAR DA KIŞLIK BAKIMLARI YAPILMAYA BAŞLANIRKEN, OTO...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?