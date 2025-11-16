Oto Ustası Uyarısı: 450 TL'lik Antifriz ile 40 Bin TL'lik Masraftan Kaçının

Elazığ'da Kışlık Bakım Çağrısı: 450 TL'lik Antifriz Hayat Kurtarıyor

Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte sürücüler araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayiye akın etti. Oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, küçük bir harcamanın büyük masrafları önleyebileceği konusunda sürücüleri uyardı.

Kışlık bakımda öncelikler

Yalçınkaya, kışlık bakımda öncelikli olarak yağ, su, akü ve cam suyu kontrollerinin yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle cam suyu ve antifriz eksikliklerinin giderilmesinin önemine vurgu yaptı.

Usta şu uyarılarda bulundu: "Şu anda antifrizin 450 lira olduğunu aktarıyorum. Bunların kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Cam suyunun eksik, antifrizin eksik olmaması lazım. Aynı zamanda akünün de kontrol edilmesi lazım. Bunlarda bir eksiklik yoksa araçlarda bir sıkıntı çıkmaz."

Yalçınkaya, aküler için ölçüm değerlerine dikkat çekerek, "Akü değerlerini 12.3 olarak gösterir, bizim makinemizde 10’un altına düşmemesi gerekiyor. O seviyenin dibine düşerse akünün değişmesi lazım." dedi.

Antifrizin ihmal edilmesinin sonuçlarını şu sözlerle anlattı: "Antifriz yapılmazsa daha soğuk havalarda blok çatlaması ve hortumların donması gibi olaylar oluşabilir. Antifriz bakımı yapılmazsa ve motor bloğunda bir sorun oluşursa maliyet 30 ile 40 bin lira arasında değişiyor. Şu anda bir antifrizin değeri 450 lira civarında. Bunu değiştirmezse blok çatlaması, hortumlarda donma meydana gelebilir."

Son olarak Yalçınkaya, sürücülere tavsiyesini yineledi: "Vatandaşlarımız araçlarının kışlık bakımlarını zamanında yapsınlar. Bunlar bakıldığı zaman kış mevsiminde araçlarda bir sorun olmaz."

ELAZIĞ’DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE, ARAÇLAR DA KIŞLIK BAKIMLARI YAPILMAYA BAŞLANIRKEN, OTO BAKIM USTASI SÜRÜCÜLERE SESLENEREK, 450 LİRALIK ANTİFRİZDEN KAÇMALARI DURUMUNDA 40 BİN LİRALIK MASRAFLA KARŞI KARŞIYA KALABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ