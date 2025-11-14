Oylat Mağarası'nda Çevre Düzenlemesi: İnegöl Belediyesi'nin Yeni Adımı

İnegöl Belediyesi, Oylat Mağarası çevresinde 2700 metrekare parke, 43 araçlık otopark ve 2 adet konteynerle düzenleme yapıyor; Başkan Alper Taban çalışmaları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:09
Oylat Mağarası'nda Çevre Düzenleme

Oylat Mağarası’nın çehresi değişiyor

İnegöl Belediyesi bölgeyi daha kullanışlı ve modern hale getiriyor

İnegöl Belediyesi, turizmin öne çıkan değerlerinden biri olan Oylat Mağarası çevresinde kapsamlı çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Bölgenin doğal yapısı korunarak ziyaretçilerin daha konforlu vakit geçirmesi hedefleniyor.

Mağaranın toplam uzunluğu 750 metre, yüksekliği ise 93 metre, 3 milyon senelik doğal oluşum olduğu; her yıl binlerce turist çektiği biliniyor. Bu özellikler doğrultusunda yürütülen çalışmalar, hem erişilebilirliği artırmayı hem de bölgeye modern bir kullanım alanı kazandırmayı amaçlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü projeyi yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, planlanan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Projede üst kısımda otopark, alt kısımda ise meydan düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Yapılacak çalışmalarda 2700 metrekare parke taşı kaplaması gerçekleştirilecek; alanda 2 adet konteyner mescit ve lavabo amaçlı kullanılacak şekilde konuşlandırıldı. Proje kapsamında 43 araçlık otopark ile birlikte 2 adet otobüs park yeri bulunuyor. Üst otopark kısmı tamamlanırken, alt meydanda çalışmalar devam ediyor.

Belediye yetkilileri, bu düzenlemelerle Oylat Mağarası bölgesinin daha modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşacağını, gelen turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirerek çevreden daha iyi faydalanacağını vurguladı.

