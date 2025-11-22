Oyratlı'da İki Dağ Arasına Asılan Dev Türk Bayrağıyla Asker Uğurlama

Adıyaman Besni Oyratlı Köyü'nde yıllardır süren gelenek: iki dağ arasına asılan dev Türk bayrağı altında davul, zurna ve dualarla gençler asker uğurlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:33
Oyratlı'da İki Dağ Arasına Asılan Dev Türk Bayrağıyla Asker Uğurlama

Oyratlı'da İki Dağ Arasına Asılan Dev Türk Bayrağıyla Asker Uğurlama

Adıyaman Besni Oyratlı Köyü'nde süren gelenek

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyünde yıllar önce başlayan gelenek bu yıl da devam ediyor.

Köylüler, askere gidecek gençleri uğurlamadan önce yol üzerinde iki dağ arasına büyük bir Türk bayrağı asıyor. Gençler, bayrağın altından geçerek Peygamber Ocağı'na giderken köy halkı tarafından uğurlanıyor.

Uğurlama sırasında davul, zurna ve dualar eşliğinde tören düzenleniyor. Vatan görevini tamamlayan gençler ise aynı yoldan, dev bayrağın altından yeniden geçerek köylerine dönüyor.

Gelenek, köyde hem birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor hem de asker uğurlama ritüelini canlı tutuyor.

İKİ DAĞIN ARASINDA DALGALANAN BAYRAKLA ASKER UĞURLAMA

İKİ DAĞIN ARASINDA DALGALANAN BAYRAKLA ASKER UĞURLAMA

İKİ DAĞIN ARASINDA DALGALANAN BAYRAKLA ASKER UĞURLAMA

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Manisa Kitap Fuarı Açıldı: 'Kent Belleği' Etkinliği Öne Çıkıyor
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
7
Tuncer Bakırhan: “CHP’nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır” — Erzurum’da barış çağrısı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor