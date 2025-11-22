Oyratlı'da İki Dağ Arasına Asılan Dev Türk Bayrağıyla Asker Uğurlama

Adıyaman Besni Oyratlı Köyü'nde süren gelenek

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyünde yıllar önce başlayan gelenek bu yıl da devam ediyor.

Köylüler, askere gidecek gençleri uğurlamadan önce yol üzerinde iki dağ arasına büyük bir Türk bayrağı asıyor. Gençler, bayrağın altından geçerek Peygamber Ocağı'na giderken köy halkı tarafından uğurlanıyor.

Uğurlama sırasında davul, zurna ve dualar eşliğinde tören düzenleniyor. Vatan görevini tamamlayan gençler ise aynı yoldan, dev bayrağın altından yeniden geçerek köylerine dönüyor.

Gelenek, köyde hem birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor hem de asker uğurlama ritüelini canlı tutuyor.

İKİ DAĞIN ARASINDA DALGALANAN BAYRAKLA ASKER UĞURLAMA