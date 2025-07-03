Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan'dan OGM'ye Ek Kadro Talepleri

Öz Orman-İş Sendikası'ndan Acil Kadro Talebi

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) orman yangınlarına müdahale eden aktif işçi sayısının artırılması için acil olarak 15 bin ilave istihdam sağlanmasını talep etti.

Ormanlarımızın Korunması İçin Daha Fazla İşçiye İhtiyaç Var

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, ormanları "yeşil vatan" olarak niteleyerek, Türkiye’nin yaklaşık 23 milyon hektar orman varlığına sahip olduğunu ifade etti. Ülkemizin Akdeniz kuşağında yer alması nedeniyle, yaz aylarında orman yangınlarının riskinin arttığını belirten Aslan, temmuz ayı itibarıyla bu riskin çok yüksek seviyelere çıktığını vurguladı.

Son bir ay içinde yurt genelinde toplam 1600 orman yangını meydana geldiğini hatırlatan Aslan, OGM'nin yangınlara uçak, helikopter, arazöz ve özverili orman işçileriyle müdahale ettiğini aktardı.

Yangınlarla Mücadelenin Esas Unsuru Orman İşçileri

Orman yangınlarıyla mücadeledeki en önemli unsurun orman işçileri olduğunun altını çizen Aslan, havadan müdahalelerin genellikle yangınları söndürmek yerine yayılımını yavaşlattığını ifade etti. OGM’de yangına müdahale edecek ilave orman işçiliklerine duyulan ihtiyacı vurgulayarak, mevcutta yaklaşık 14 bin işçi bulunduğunu, bunların yalnızca 5 bininin aktif olarak yangına müdahale ettiğini belirtti.

Aslan, ayrıca "Arazözlerde 5+1 kuralı var, fakat kadro yetersizliği nedeniyle kimi zaman yangına müdahale eden arazözde sadece 1-2 işçi oluyor." şeklinde konuştu. Yangınlarla mücadele için sahalarda deneyimli işçilerin bulunmasının önemine değinen Aslan, Çanakkale’den Trabzon’a kadar yangın sahalarına yönelik işçi gönderildiklerini ve bu durumun ciddi sıkıntılara yol açtığını söyledi.

Çift Vardiya Sistemi ve İşçi Hakları

Aslan, “Orman yangınlarına müdahale eden aktif işçi sayısını acilen artırmamız lazım. Çift vardiya sistemi uygulanmıyor; bu nedenle bu sisteme geçilmesi gerekiyor.” dedi. İstihdam artışıyla ilgili önerisinin OGM'de 15 bin ilave işçi istihdam edilmesi gerektiğini belirten Aslan, "Ormanlarımız söz konusu olduğunda maliyet hesabı yapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Yangınların devam ettiğini ve orman işçilerinin bu yangınları söndürmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatan Aslan, "Bugüne kadar 143 şehit vermiş orman işçilerinin şu anda aldıkları maaş 37 bin lira. Öz Orman-İş olarak talebimiz net; işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini bekliyoruz." dedi.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) orman yangınlarına müdahale eden aktif işçi sayısının artırılmasını, 15 bin ilave istihdam sağlanmasını istedi. Aslan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.