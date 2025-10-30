Özbekistan Büyükelçisi İlham Haydarov Trabzon’da Ziyaretlerde Bulundu

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Trabzon'da resmi ve ticari temaslarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre Haydarov, Vali Aziz Yıldırım ile makamında bir araya geldi.

Valilik ziyareti ve dostane temaslar

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği alanlarında yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Vali Aziz Yıldırım, Haydarov ile yapılan istişarelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Haydarov ise Trabzon'da bulunmaktan memnun olduğunu belirterek Vali Yıldırım'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Ticaret, turizm ve sağlık alanındaki işbirlikleri

Haydarov, kentteki temasları kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Özbekistan'ı her ay 1 milyon turistin ziyaret ettiğini belirten Haydarov, turizmin hızla geliştiğini ve Türkiye'yi örnek aldıklarını söyledi. Haydarov'un açıklaması şöyle:

"Turizm çok hızlı gelişen bir sektör. Türkiye, turizmde örnek aldığımız bir ülke. Otellerin yanı sıra kırsal bölgelerde bungalov tarzı işletmelerimiz çoğalıyor ama Türkiye özellikle işletme ve servis kalitesi olarak bizden daha ileride. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devlet bankaları tarafından yapılan otel, ticaret merkezi, restoran gibi işletmelerimiz var ama bunları yönetecek ve işletecek kişiler arıyoruz. Türkiye ile sağlıkta da önemli işbirlikleri yapıyoruz. Yeni kurulan önemli hastanelerimizin yöneticileri Türk doktorlar. Özbekistan halkı estetik, göz, diş başta olmak üzere bazı operasyonlarda özellikle Türk uzmanları tercih ediyor."

TTSO’dan ilişkilerin güçleneceğine dair değerlendirme

Erkut Çelebi, Trabzon'dan direkt uçak seferlerinin başlamasının ardından Özbekistan'la ilişkilerin yoğunlaştığını vurguladı. Çelebi, Buhara ile Trabzon arasında imzalanan kardeş şehir protokolüne dikkat çekerek Özbekistan'da çok sayıda Türk ve Trabzonlu iş insanının önemli yatırımlar yaptığını belirtti.

Çelebi ayrıca, Özbekistan vatandaşlarının deniz turizmine büyük ilgi gösterdiğini ve Trabzon'un bu alanda iddialı olduğunu; sağlık turizmi, inşaat ve turizm sektörlerinde Özbekistan'daki fırsatları değerlendirecek firmaların bulunduğunu ifade etti. Çelebi, Özbekistan'la işbirliğinin her geçen gün artacağını düşündüklerini söyledi.

Tanıtım etkinliği ve kültürel temas

Büyükelçi Haydarov ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen Özbekistan Gıda Ürünleri Tanıtım Etkinliğinin açılışına katılarak etkinlikteki çalışmaları ve ürün tanıtımlarını yerinde inceledi.

